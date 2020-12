Getuigen gezocht van beroving op de Kerkstraat

Terwijl hun vriend bedreigd wordt met een vuurwapen, probeert de tweede verdachte nog een van de andere vrienden te pakken. In eerste instantie lukt dit, maar het tweede slachtoffer weet gelukkig te ontkomen. De vrienden vluchten verschillende kanten op en bellen 112 om hulp te zoeken.



Signalement

Wanneer de verdachten het slachtoffer beroofd hebben en de andere vrienden niet te pakken krijgen, vluchten ze weg in onbekende richting. De verdachten worden als volgt omschreven:

Verdachte 1:

- rond 17/18 jaar oud en 1.70 m lang;

- donkere huidskleur en een normaal postuur;

- hij was volledig in het zwart gekleed, had een capuchon op en droeg een zwart mondkapje.

Verdachte 2:

- rond 15/17 jaar oud en 1.85 m lang donkere huidskleur;

- donkere huidskleur en gespierd postuur;

- hij heeft zwarte dreadlocks die net over zijn voorhoofd heen vallen;

- ook hij was in het zwart gekleed en droeg een zwart mondkapje.

Iets gezien?

Was u tussen 21.00 – 21.15 uur in de omgeving van de Kerstraat/Tolsteeg in Almere? Heeft u daar iets opmerkelijks gezien? Bijvoorbeeld twee in het zwart geklede jongens die zich opvallend gedroegen? Of heeft u de jongens misschien op straat weg zien rennen? Heeft u een winkel of woning in de buurt en wellicht camerabeelden? Of heeft u iets anders gehoord van deze beroving? Meld dit dan bij de politie via 0900-8844 of gebruik het tipformulier hieronder. Liever anoniem een melding doen? Dat kan uiteraard ook via M-online of telefonisch via 0800-700.