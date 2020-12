Zeventien verdachten herkend op beelden van rellen bij demo KOZP

Van de 30 personen worden er 26 verdacht van een licht feit zoals baldadigheid. Zij gooiden bijvoorbeeld met blikjes en eieren. De vier overige personen worden verdacht zwaardere feiten gepleegd te hebben. De verdenking tegen hen bestaat uit openlijke geweldpleging en poging zware mishandeling door het gooien van zwaar vuurwerk naar de politie. Twee leden van de Mobiele Eenheid zijn hierdoor dusdanig gewond geraakt dat zij nog steeds niet aan het werk kunnen. Drie van de vier verdachten zijn herkend en inmiddels aangehouden.



Onderzoek nog in volle gang

Het onderzoek naar de dertien overige verdachten wordt nog voortgezet. De politie sluit niet uit dat er gedurende het onderzoek nog meer aanhoudingen plaatsvinden. ‘Bij de rellen in het centrum van Maastricht raakte ook argeloos winkelend publiek betrokken.’ Burgemeester Annemarie Penn- te Strake van Maastricht is dan ook verheugd dat het onderzoek zo voorspoedig loopt. ‘De impact was groot op iedereen die met het geweld werd geconfronteerd.’