Man (55) gewond naar het ziekenhuis na steekpartij

De man was bij aankomst van de politie aanspreekbaar en is uiteindelijk per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte zelf was al verdwenen, er is nog geen aanhouding verricht. De steekpartij was waarschijnlijk in een woning, waarbij enkele mensen aanwezig waren. Ze zijn allemaal gehoord door de politie.

Daarnaast is in en rond de woning ’s nachts sporenonderzoek verricht. Het onderzoek naar de steekpartij wordt voortgezet. Over de aanleiding en omstandigheden is nog niets bekend.

Deel uw tips!

Het onderzoek is in volle gang en de politie komt graag in contact met mensen die iets gezien en/of hebben gehoord vrijdagochtend 18 december. We hebben de volgende vragen:

Heeft u iets opvallends gezien of gehoord vrijdagochtend 18 december rond half 1 aan de Belgiëlaan of in de omgeving?

Woont u in de Belgiëlaan of omgeving en heeft u camerabeelden, maar nog niet gedeeld met de politie? Dan vragen wij u dat alsnog te doen. We zijn benieuwd of er nog iets opvallends te zien is op uw camerabeelden.

Heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Alle tips zijn welkom!

Informatie kunt u doorgeven aan de politie via 0900-8844. Deelt u liever anoniem uw informatie? Dat kan via M, MeldMisdaadAnoniem, via 0800- 7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl

2020597199 ^JH