Aanhouding voor vernielingen Nieuwegein

Vanaf 5 december vonden de vernielingen doorlopend plaats in de straten Snekerveste, Bilteveste en Veerseveste. Het zorgde behalve voor schade, ook voor heel veel verdriet en onrust in de wijk.

De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan in de wijk en doordat een buurtbewoner bruikbare beelden aan de politie kon leveren, heeft de politie vandaag een verdachte kunnen aanhouden. Hij is in ieder geval aan één van de vernielingen te linken. Zijn rol in de overige zaken is in onderzoek.

