Stel in auto gewelddadig beroofd door groep jongeren

Het is 22.45 uur, donderdagavond 17 december. Aan de Nedereindseweg, ter hoogte van de kruising met de Batauweg staat een auto geparkeerd langs de weg. In de auto zit een 19-jarige man met zijn 18-jarige vriendin. Er komt een groepje jongeren aanlopen. Ze vallen op omdat ze hun gezichten met sjaals afgedekt hebben.

Dan wordt er op het raam geklopt en wordt de deur opengetrokken. Het groepje van ongeveer zes man begint de man te slaan en eist geld. Met een tasje gaat de groep er vandoor. Mogelijk zijn één of meer verdachten na de beroving in een zwarte auto gestapt, waarschijnlijk een ouder model Renault Clio.

De politie heeft deze zaak in onderzoek en vraagt getuigen zich te melden. Weet u wie er in dit groepje jongeren zitten? Heeft u iets gezien van de beroving? Meld het dan. Dat kan via 0800-6070 of 0800-7000 (anoniem). Ook via onderstaand formulier kunnen tips worden doorgegeven.