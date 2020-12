Verdachte straatroof Utrecht heeft mogelijk meer op kerfstok

Op woensdagavond 16 december rond 21.00 uur hangt een groepje jongeren op straat in de omgeving van het De Sporeplein in Vleuten. Dan verschijnen er enkele personen op scooters. Twee personen komen op het groepje jongeren aflopen, ze dreigen met een steekwapen en eisen waardevolle spullen. Als die worden afgegeven gaan de jongens er weer op hun scooter vandoor.

Gealarmeerde agenten zien in de omgeving een scooter rijden die voldoet aan de omschrijving. Er volgt een achtervolging waarbij de bijrijder van de scooter afspringt. Die probeert zich te verstoppen maar agenten weten hem uiteindelijk in het Maximapark te vinden onder een struik. Het blijkt een 16-jarige jongen uit Utrecht te zijn. De bestuurder ontkomt overigens, maar zijn scooter wordt wel gevonden en in beslag genomen.

Uit onderzoek is op te maken dat de jongen mogelijk vaker heeft toegeslagen. De politie doet daar nu onderzoek naar. Ook wordt nog gezocht naar de bestuurder van de scooter en mogelijke andere medeplichtigen.

Tips

