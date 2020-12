Botsing en drankgebruik

Omstreeks 02.10 uur kreeg de politie melding van een ongeval op de Heereweg in Schoorl. Ter plaatse bleek een bestelauto tegen een geparkeerd staande auto te zijn gereden. Vervolgens was de auto tegen een paaltje en een ondergrondse container op het trottoir gebotst om in bosjes tot stilstand te komen.



De bestuurder bleek alcohol te hebben gebruikt. Hij blies maar liefst 925 ug/l. Aangezien de man een beginnend bestuurder is, mocht hij niet meer dan 90 ug/l alcohol in zijn adem hebben. Hij blies derhalve ruim tien maal het voor hem toegestane maximum. De verdachte moest zijn rijbewijs inleveren.



2020269256