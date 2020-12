Hennepkwekerij en vuurwerk na alcoholcontrole

Van de man werd bloed afgenomen. Het bloedmonster wordt door het Nederlands Forensisch Instituut onderzocht op de aanwezigheid van alcohol en drugs.



Omdat de man zich niet kon legitimeren, ging de politie mee naar de woning van de man in Den Helder. Binnen rook het sterk naar hennep. Deze geur bleek afkomstig te zijn van een kweektent die in een slaapkamer stond. Hierin stonden zestien hennepplanten. In de woning vond de politie ook een rugtas waarin veertig COBRA’s zaten. Het gaat hier om zwaar en illegaal vuurwerk. De politie nam het vuurwerk, de hennep en de bij de kwekerij behorende apparatuur in beslag.



2020269222-250-257