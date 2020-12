Illegaal kansspel

Eerder kreeg de politie melding dat er verdachte personen bij het pand kwamen, nadat zij hun auto’s in de omgeving hadden geparkeerd. Omdat er al eerder signalen binnen waren gekomen over mogelijk illegale kansspelen, besloot de politie het pand te betreden. De politie trof twee ruimtes aan die waren ingericht als shisha lounge. In de eerste ruimte stond een digitaal goktafel, in de tweede werd gekaart.

Alle aanwezige personen kregen een bekeuring wegens overtreding van de Coronaregels en voor het illegaal gokken.

2020267216