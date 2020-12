Politie zoekt getuigen woningoverval

Omstreeks 22.15 uur kreeg de politie melding van de overval. Twee gemaskerde mannen overvielen een vrouw die in de woning aanwezig was, waarbij zij gebruik maakten van een wapen. Zij eisten geld. Na de overval vertrokken beide daders in onbekende richting met een onbekend geldbedrag.



De politie stelde een onderzoek in in de omgeving. Er werden echter geen verdachte personen meer aangetroffen.



2020269202