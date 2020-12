Vrouw uit Hoofddorp vermist

Hoofddorp - De politie is op zoek naar de 58-jarige uit Hoofddorp afkomstige Lineke Zuurveen die vanaf donderdagmiddag vermist is. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. De vrouw verliet omstreeks 14.15 uur haar woning in Hoofddorp in mogelijk verwarde toestand. Sindsdien is er niets meer van haar vernomen.