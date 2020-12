Getuigen gezocht van beroving Bijlmerplein

Het slachtoffer loopt over het Bijlmerplein, als hij door twee jongens op de grond wordt geduwd. Zij slaan en schoppen hem en een van de jongens dreigt met een vuurwapen. Vervolgens beroven ze hem van zijn persoonlijke bezittingen.

Als omstanders beginnen te schreeuwen, rennen de twee verdachten weg. Hierbij dumpt een van de verdachten het vuurwapen in een prullenbak. Het vuurwapen is niet veel later aangetroffen door de politie en meegenomen voor onderzoek.

Het slachtoffer is erg geschrokken, maar is gelukkig ongedeerd gebleven. Hij heeft aangifte gedaan. De verdachten zijn nog voortvluchtig.