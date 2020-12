Ruzie op straat mondt uit in steekincident

Omstreeks 13:50 uur ontving de politie een melding van een vechtpartij op de Granidastraat. Ter plaatse troffen agenten meerdere personen aan, waaronder het slachtoffer. Het slachtoffer had meerdere steekwonden maar was aanspreekbaar. Hij is met de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis.



Uit meerdere verklaringen blijkt dat er voorafgaand het steekincident een ruzie in een woning is geweest. Bij deze ruzie waren meerdere personen betrokken. De ruzie zou zich vervolgens hebben verplaatst op de straat. Tijdens de vechtpartij is het slachtoffer gestoken.