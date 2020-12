Automobilist rijdt pijlwagen aan

Meerdere getuigen zagen hoe de auto rond 00.05 uur tegen een pijlwagen aanreed en tegen een vangrail tot stilstand kwam. Op dat moment vonden er wegwerkzaamheden plaats waardoor er nog één rijstrook open was. De auto was zwaar beschadigd. Op de bijrijdersstoel troffen agenten een fles lachgas aan die nog aan het sissen was. De bestuurder, een 22- jarige man uit Gouda reageerde erg agressief toen getuigen hem eerste hulp wilden verlenen. De brandweer heeft de bestuurder uit het voertuig geknipt. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. In verband met het mogelijk gebruik van lachgas door de bestuurder is het rijbewijs ingevorderd.