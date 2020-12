Jongerenwerker en bestuurder blijven verdachte in onderzoek naar oplichting

De 36-jarige en 34-jarige Bredanaars werden afgelopen dinsdag aangehouden omdat geld zouden hebben verduisterd. Het geld was formeel bedoeld voor sportimpuls en jongerenwerk in Breda-Noord. De 36-jarige jongerenwerker is voorzitter van een stichting voor jongeren en vice-voorzitter van een sportvereniging. De jongerenwerker en bestuurder zijn vrijdagmiddag heengezonden, maar blijven verdachte in het onderzoek. Ze moeten zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Justitie en politie doen verder onderzoek naar de zaak.