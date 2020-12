Woningoverval in Tilburg

Heeft u gisterenavond of vannacht iets gezien in de omgeving van de Djatistraat of beschikt u over relevante camerabeelden? Dan komt de politie graag met u in contact. U kunt met de politie bellen via 0900 8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000