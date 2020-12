41-jarige man gewond na steekincident

Om 23.35 uur kreeg de politie een melding van een steekincident aan de Beeklaan in Roggel. Hierbij raakte een 41-jarige man uit Roggel gewond. Vermoedelijk ligt het incident in de relationele sfeer.



Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie start een onderzoek en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord? Of wellicht andere informatie die ons kan helpen? Dan horen wij dat graag. Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of desgewenst anoniem, via 0800-7000.