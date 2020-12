Update onderzoek dodelijk steekincident Azaleastraat

Hij is na zijn aanhouding in Madrid op 10 decemberjl. inmiddels in Spanje voorgeleid aan de Rechter-Commissaris. De verdachte heeft gekozen voor de zgn. lange uitleveringsprocedure. Wanneer hij naar Nederland komt, is nog niet bekend.

Onderzoek plaats delict

Ook al is de verdachte nog steeds in Spanje en kan hij nog niet verhoord worden, het onderzoek naar het geweldsincident is nog steeds in volle gang.

Afgelopen week is op en rond de plaats delict nog onderzoek verricht met onder andere een speurhond. Ook is een drone ingezet om een compleet beeld van de plaats te krijgen waar het dodelijk steekincident plaatsvond. Daarnaast is het rechercheteam bezig camerabeelden te verzamelen, uit te kijken en te analyseren.

Ook worden er nog getuigen gehoord uit de omgeving van zowel het slachtoffer als de verdachte.

Onderzoek achtergrond verdachte

Ook is er verder onderzoek verricht naar de achtergrond van de verdachte.

Nadat het steekincident, waarbij de jonge vrouw het leven liet, had plaatsgevonden en het recherche onderzoek was opgestart, kwam pas naar voren dat de verdachte naar wie de politie op zoek was, een justitieel verleden had.

De verdachte is eerder veroordeeld voor een soortgelijk delict, dat in 2005 in Engeland heeft plaatsgevonden. Zijn straf in die zaak heeft hij in een Portugese gevangenis uitgezeten.

Het onderzoeksteam staat via de liaisonofficier in Engeland in nauw contact met de Engelse autoriteiten over het incident en de achtergrond daarvan.

Op dit moment wordt hierover geen nadere informatie gedeeld.

Motief/aanleiding

Het recherche onderzoek naar de steekpartij met fatale afloop is nog lang niet afgerond.

Al eerder was gebleken dat het slachtoffer van 26 jaar uit Venlo en de verdachte elkaar kenden. De verdachte had, onder een in de politiesystemen onbekende naam, berichten gestuurd aan het slachtoffer. Daarop nam zij via internet contact op met de politie voor het maken van een afspraak.

Het wachten is onder andere op een verhoor met de verdachte, zodat hopelijk duidelijkheid verkregen kan worden over het motief en/of aanleiding van het steekincident.