Namen verdachten vernieling politiebus in Sneek genoemd

De recherche doet nu nader onderzoek naar deze genoemde namen. Ook wordt nagegaan of deze personen elkaar kennen. Verder worden de beschikbare camerabeelden geanalyseerd en wordt geprobeerd om de kwaliteit van het beeldmateriaal te verbeteren.



Steen en vuurwerk

Inmiddels heeft de politie gesproken met een getuige, die meerdere personen na de ontploffing en vernieling heeft zien wegfietsen. Forensisch rechercheurs onderzoeken een bij de bus aangetroffen steen en het gebruikte vuurwerk (cobra´s).



Onherstelbaar beschadigd

De politiebus, die werd vernield, is onherstelbaar beschadigd en dus niet meer te repareren. Ook een groot aantal spullen in de bus kan als verloren worden beschouwd.



Getuigenoproep

Mochten getuigen meer weten of iets gezien hebben in de bewuste nacht, dan is het verzoek om alsnog contact te zoeken met de politie. Dat kan via het landelijke telefoonnummer 0900-8844.