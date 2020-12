Verdachte racistische spreekkoren meldt zich bij politie

De man, een 48-jarige inwoner van Rosmalen, liet donderdag via zijn advocaat weten zich bij de politie te willen komen melden. Los daarvan ontvingen wij de afgelopen dagen enkele tips via Meld Misdaad Anoniem waarin de naam van de man werd genoemd. Aan het einde van de vrijdagmiddag meldde de verdachte zich aan het politiebureau en is hij verhoord. Zijn verklaring wordt aan het strafdossier van deze zaak toegevoegd. De man zit niet vast. Een tweede verdachte van wie wij beelden toonden in het programma is nog niet geïdentificeerd. Uiteraard willen we ook nog heel graag weten wie hij is en we roepen mensen die ons meer kunnen vertellen op informatie over hem met ons te delen. Dat kan via de Opsporingstiplijn, 0800-6070 of gegarandeerd anoniem via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.



Verontwaardiging

Het incident zorgde voor veel verontwaardiging bij spelers en publiek en de wedstrijd werd zelfs een tijdje stilgelegd. De onheus bejegende voetballer deed later aangifte, waarna politiemensen uitgebreid onderzoek deden en camerabeelden bestudeerden. Daarbij werd de hulp ingeroepen van zgn. spraakafzieners. Daaruit kwam naar voren dat in elk geval twee toeschouwers die op beeld staan, dergelijke uitlatingen hebben gedaan.