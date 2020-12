Honderden kilo’s vuurwerk in beslag genomen

Het zijn niet de eerste vondsten in deze regio dit jaar. Eerder opgespoorde partijen varieerden van 58 kilo in Poederoijen tot 4500 kilo in Gellicum.

Landelijk is er in 2020 al ruim 100.000 kilo verboden vuurwerk in beslag genomen, zo blijkt uit de barometer van het Openbaar Ministerie. Illegaal vuurwerk is nog steeds een groot veiligheidsprobleem. De inspanningen van de politie, de Inspectie Leefomgeving en Transport en het Openbaar Ministerie om de handel in illegaal vuurwerk te bestrijden worden daarom onverminderd voortgezet.