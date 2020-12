Fietser ernstig gewond na aanrijding, automobilist rijdt door

Hulpdiensten kregen rond 17.05 uur een melding van een aanrijding tussen een fietser en een auto op de kruising van de Gastelseweg met de Borchwerf. Met onder andere assistentie van het personeel van de traumahelikopter is de gewonde man ter plaatste behandeld en per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Rotterdam. De politie startte direct een onderzoek naar de aanrijding en is op zoek naar een compacte witte auto die betrokken is geweest bij de aanrijding. Heeft u camerabeelden van het ongeval? Was u getuige? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000. U kunt ook een tipformulier invullen. Vermeld daarbij het zaaknummer 2020332863