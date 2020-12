Man aangehouden voor witwassen na snelheidsovertreding

Op vrijdag 18 december, rond 21.00 uur, passeerde een automobilist met hoge snelheid een politieauto op de A58. Door middel van een lasergun werd zijn snelheid vast gesteld op 142 kilometer per De agenten besloten de man een stopteken te geven. De man werd uiteindelijk op een parkeerplaats aan de kant gezet. Daarbij volgde hij niet direct alle aanwijzingen van de agenten op. De dienders zagen ook dat er op de parkeerplaats bankbiljetten lagen. Vermoedelijk had de man deze uit zijn auto gegooid. Ze spraken de man aan en vroegen hem of ze zijn auto mochten doorzoeken. Daar gaf de verdachte toestemming voor. In de auto werden nog enkele losse bankbiljetten gevonden. In totaal nam de politie ongeveer 10.000 euro in beslag. De man is aangehouden voor witwassen. Voor de snelheidsovertreding krijgt hij een bekeuring.