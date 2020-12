Man zit onder invloed van drugs achter het stuur

De man werd op vrijdag 18 december rond 23.15 uur aan de kant gezet toen de agent zag dat hij tijdens het rijden zijn mobiele telefoon vast had. Omdat bij de diender bekend was dat de man drugs zou gebruiken werd ook besloten om een test bij hem af te nemen om te zien of hij onder invloed was. Die test viel positief uit. De man was mogelijk onder invloed van THC, cocaïne en MDMA. Hierop is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Daar heeft een arts bloed bij de man afgenomen om te onderzoeken of hij daadwerkelijk onder invloed was.