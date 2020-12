Politie houdt slachtoffer schietpartij aan

De 38-jarige man uit Roermond bedreigde vrijdag in de loop van de dag een persoon in Maastricht. In de avond hield de politie hem en zijn partner in Roermond aan. Bij de doorzoeking in zijn woning werd een wapen aangetroffen.

Beperking

Omdat de verdachte in beperkingen zit, kan er geen verdere informatie verstrekt worden over deze bedreiging en of deze te maken heeft met het schietincident op 12 september jl. Bij dit incident raakte de verdachte ernstig gewond. Hij werd die avond zittend in zijn auto onder vuur genomen. Omstanders troffen hem toen rond 23.15 uur gewond op de oprit van een woning aan.

Sindsdien verricht een rechercheteam onderzoek naar het schietincident.

Opsporing Verzocht

Het landelijke opsporingsprogramma Opsporing Verzocht heeft afgelopen maanden een aantal keren aandacht aan dit geweldsincident besteed.