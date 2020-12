Twee aanhoudingen bij schietincident, politie zoekt getuigen

Getuigenoproep

De aanleiding voor het incident lag in de relationele sfeer. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Een man van 19 jaar en een man van 32 jaar, beiden komen uit Den Bosch.

De politie doet verder onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Deel eventuele informatie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.