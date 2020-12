Zelfgemaakt zwaar vuurwerk in beslag genomen, bewoner aangehouden

Zwaar en zelfgemaakt vuurwerk brengt grote risico’s met zich mee. Het opslaan van grote hoeveelheid vuurwerk in een woning of schuur is levensgevaarlijk. Het risico op brand of een ontploffing is groot. Het veroorzaakt ieder jaar weer letsel en forse schade. Dit willen we voorkomen. Daarom sporen we dit vuurwerk op. Niet alleen het afsteken is gevaarlijk, ook het vervoer en de opslag zijn risicovol. Je zult maar naast iemand wonen die honderden kilo’s in huis heeft opgeslagen.



Meer informatie over vuurwerk vindt u hier.