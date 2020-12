‘Zeshonderd miljoen voor verbinding in de wijk en op het web’

Daarnaast speelt criminaliteit zich steeds meer in de cyberwereld af. Daarom gaat de politie verder investeren in de digitale kennis van haar medewerkers. Het gemiddelde kennisniveau over de digitale aspecten van politiewerk moet verder omhoog, blijkt uit een onderzoek in opdracht van de korpsleiding. De politie wil driehonderd miljoen euro investeren in innovatie en in een digitaal vaardige en digitaal bereikbare politie. Bijvoorbeeld om eigen systemen toekomstbestendig en veilig te maken, te zorgen voor digitale ondersteuning van het politiewerk om onder andere efficiënter en effectiever te kunnen zijn op straat. Ook is het noodzakelijk dat de politie beter toegerust is op grote digitale dreigingen en digitalisering van de criminaliteit, zoals dat gebeurde bij de EncroChat-zaak. Van Essen: ‘In een snel digitaliserende wereld moet je meebewegen. Digitaal is inmiddels het nieuwe normaal. Ook heeft de coronacrisis een enorme ‘boost’ gegeven aan cybercriminaliteit. We hebben daarom extra geld en expertise nodig.’

Investeren in het kennisniveau van politiemedewerkers gaat niet alleen om politiemensen in de basispolitiezorg en medewerkers die aangiften opnemen. Maar daar ligt wel een belangrijke opgave. Een beproefde methode om het kennisniveau te vergroten is te leren door kennis direct toe te passen tijdens het werk. Dit sluit goed aan bij hoe politiemedewerkers nu al vaak leren. Belangrijk is wel om dit goed te faciliteren en begeleiden. Ook moet er ruimte worden gecreëerd om praktijkervaring op te doen en daarop te reflecteren.