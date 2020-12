Verdachte van veelvoudige pinpasfraude aangehouden

De tot nu toe bekende zaken speelden in het Noordoostelijke deel van Gelderland in een periode van meer dan een jaar. Eén van deze zaken is in mei 2019 al behandeld in Bureau GLD. Er wordt echter vermoed dat de verdachte ook betrokken is bij zaken buiten de Eenheid Oost-Nederland. De verdachte is inmiddels voorgeleid bij de rechter-commissaris en zit nog vast.

2020325612 ^JH