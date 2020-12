Hennepplantage leidt tot vondst grote som geld

De agenten betraden de woning naar aanleiding van binnengekomen informatie over de mogelijke aanwezigheid van een kwekerij. In de kelder van het huis werd een volledig uitgeruste en operationele kwekerij aangetroffen. Bij het vervolgonderzoek in de woning troffen de agenten maar liefst € 335.880 aan contant geld aan, dat op diverse plaatsen was verborgen.

Verder bleken de bewoners in het bezit te zijn van luxe goederen zoals horloges en een auto. Deze goederen en het geld zijn in beslag genomen op verdenking van witwassen en met het oog op het ontnemen van crimineel verkregen vermogen. De beide bewoners, een vrouw van 59 jaar en een man van 23 jaar werden aangehouden en ingesloten. De kwekerij werd ontmanteld en de planten vernietigd. De ontmanteling had nog wat voeten in de aarde omdat men stroom op illegale wijze van het netwerk had betrokken en dit een behoorlijke gevaarzetting gaf.



De verdachten zijn op vrijdag 27 november, in afwachting van een terechtzitting, in vrijheid gesteld.