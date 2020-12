Poging brandstichting bij auto Amersfoort, man op heterdaad betrapt

Rond 02.00 uur zag een surveillance-eenheid in burger dat de man zich verdacht gedroeg in de wijk. Agenten constateerden kort daarna dat er gepoogd was brand te stichten bij een geparkeerde auto. Zij doofden het reeds aangelegde vuur en arresteerden de verdachte in de directe omgeving.

De man, een inwoner van Amersfoort, zit vast en de recherche onderzoekt of de verdachte in relatie kan worden gebracht met andere brandstichtingen van de afgelopen tijd. Deze vonden vanaf 11 november plaats in de wijk Randenbroek.