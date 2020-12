Met drank op in gestolen auto

Omstreeks 04.40 uur kreeg de politie melding dat een man die in een woning in Heemskerk verbleef, het pand had verlaten met medeneming van de auto van de bewoner van het pand. De politie zag de man korte tijd later rijden op de N232. Hij viel op doordat hij over de weg heen en weer slingerde. Toen de man aan de kant was gezet, bleek hij onder invloed van alcohol te verkeren. De man werd aangehouden en werd voor verhoor en een ademanalyse overgebracht naar het politiebureau. Hier blies de man 915 ug/l. Dat is ruim vier maal het voor hem geldende maximum van 220 ug/l (2 promille).

Toen hij zijn rijbewijs in moest leveren bleek hij geen rijbewijs te hebben voor het besturen van een auto. Wel had hij een motorrijbewijs, maar dat bleek al geruime tijd verlopen te zijn.

2020257562 - 574