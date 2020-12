Politie zoekt getuigen na explosie

Rond 03.00 uur was in de straat een harde klap te horen. Toen agenten arriveerden zagen zij dat de voordeur van de woning zwaar beschadigd was. Niemand raakte gewond bij de explosie.

Getuigenoproep

De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien afgelopen nacht in de omgeving van de Vlasleeuwenbek dat te maken kan hebben met deze explosie? Denkt u te weten wie hiervoor verantwoordelijk is? Heeft u andere informatie die de politie kan helpen bij dit onderzoek? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Informatie delen kan ook anoniem: bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van zaaknummer: 2020257533

2020257533