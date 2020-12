Verdachte aangehouden voor steekincident Grote Marktstraat

De melding van het steekincident kwam binnen rond 12 uur. Tegelijkertijd kwam ook een melding binnen van een brand in dezelfde supermarkt. Gewaarschuwde agenten startten direct een onderzoek. Het vermoeden bestaat dat de verdachte bij beide incidenten betrokken is.



Overgebracht naar ziekenhuis

Twee slachtoffers werden voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Door het inademen van rook kregen drie agenten last van ademhalingsproblemen. Zij zijn ter controle met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.



Aanhouding verdachte

Kort na het steekincident ging een speciaal arrestatieteam met politiehonden een woning binnen omdat de 43-jarige verdachte zich daar mogelijk bevond. Hij werd hier echter niet aangetroffen. Niet veel later konden agenten de man wel aanhouden in Pijnacker, in de omgeving van het station.



Aanleiding nog onderzocht

Wat de aanleiding is voor het neersteken van de slachtoffers en de brand is nog onduidelijk en wordt op dit moment nog onderzocht. Forensische Opsporing stelt sporen veilig op twee locaties, bij de supermarkt op de Grote Marktstraat en in de woning. Ook kijkt de politie camerabeelden uit.



Heeft u informatie?

Heeft u meer informatie over het incident of was u getuige en heeft u nog niet met de politie gesproken? Of heeft u beeldmateriaal dat kan helpen bij het onderzoek? Belt u dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.