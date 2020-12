Politie ontmantelt twee crystal meth drugslabs en houdt acht verdachten aan

De woningen van de verdachten en een bedrijfspand werden doorzocht door een team van agenten en een speurhond. In een woning in Voorburg en een bedrijfspand in Vlaardingen vonden zij drugslabs waar vermoedelijk crystal meth werd gemaakt. In totaal zijn enkele tientallen kilo’s harddrugs in beslag genomen. De straatwaarde hiervan zou rond de vijf miljoen euro liggen. De drugslabs zijn ontmanteld. Verder nam de politie grote hoeveelheden cash geld, twee vuurwapens, vijf auto’s en waardevolle goederen in beslag.