Nieuw politiebureau Bleskensgraaf geopend

Het nieuwe politiebureau aan het Melkwegplein in Bleskensgraaf komt in de plaats van de huidige steunpunten in Hoornaar en Groot-Ammers. Dat lijkt een achteruitgang, maar dat is het niet. Bezoekers kunnen vanaf 1 januari 2021 namelijk in kantooruren zonder afspraak langskomen en dat kon voorheen niet. Ook kunnen ze in Bleskensgraaf (wel op afspraak) aangifte doen; en de dischtstbijzinde locatie waar dat voorhgeen kon, was Gorinchem.



In gesprek

"Naar aanleiding van onder meer de herindeling van Giessenlanden en Molenwaard tot Molenlanden en het wegvallen van de voormalige gemeenten Zederik en Leerdam, besloten we te gaan praten met samenwerkingspartners en inwoners", blikt teamchef Piet Stout van basisteam Lek & Merwede terug. "We hebben een reorganisatie van de Nationale Politie achter de rug die vooral op de interne structuur gericht was. Maar wat willen de mensen in ons werkgebied eigenlijk van ons? Wat missen ze? Die vragen hebben we afgelopen jaar tijdens een bijeenkomst aan de bewoners gesteld."



Met z'n allen

Per gemeente - het basisteam omvat de gemeenten Molenlanden, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem - kwamen er andere antwoorden. "In Gorinchem zien ze politie liever alleen als het nodig is, in Molenlanden hebben ze de politie graag zichtbaar in de buurt. Wijkagenten die aanspreekbaar zijn, een busje dat rondrijdt; er bleek behoefte aan direct contact. Dat hebben we met z'n allen geregeld."