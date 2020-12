Crystal methlaboratorium bijna ontmanteld

Voor het afvoeren van alle materialen zijn diverse vrachtauto's ingezet. Deze spullen worden vernietigd. Uit het onderzoek door experts van het team Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) is gebleken dat sprake was van een groot drugslaboratorium. In het lab werden halffabricaten verwerkt tot het eindproduct. De politie heeft onder andere enkele honderden kilogrammen crystal meth in beslag genomen. De exacte hoeveelheid kan vanwege het onderzoeksbelang nog niet bekend worden gemaakt. De aangehouden mannen sliepen in twee caravans in de loods.