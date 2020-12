Fietser gewond na aanrijding

De politie ontving een melding van een ongeval op de Terneuzensestraat. Een 20-jarige bestuurster uit Terneuzen raakte mogelijk in een slip waarna ze een fietser raakte. De auto belandde in de sloot. De bestuurster kon zelf uit de auto klimmen. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert zover bekend niet in levensgevaar. De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht.