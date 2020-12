Man verdacht van aanranding zes meisjes

De politie verdenkt de Waalwijker er van dat hij in de afgelopen twee maanden de fietsende slachtoffers in de billen kneep terwijl hij hen passeerde op zijn scooter of fiets. Dit gebeurde enkele keren op het Halve Zolenpad maar ook in enkele andere straten in Waalwijk. De wijkagenten kwamen hem op het spoor nadat een van de slachtoffers een foto van de aanrander maakte. Daarna is het onderzoek overgedragen aan zedenrechercheurs die hem vandaag hebben verhoord. Er wordt proces-verbaal tegen de verdachte opgemaakt en de officier van justitie beslist op een later moment over de vervolging.