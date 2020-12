Belg aangehouden met 1,2 miljoen euro in zijn auto verstopt

Driebergen, Den Haag - De politie heeft op maandag 30 november in Den Haag een 29-jarige Belg aangehouden die in een verborgen ruimte in zijn bestelauto een geldbedrag van 1,2 miljoen euro had verstopt. De man is aangehouden als verdachte van witwassen en poging tot doodslag omdat hij voor de controle inreed op een politieagent.