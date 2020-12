Sportvissers met negen kilo hennep in de kofferbak

Bij nader onderzoek in de kofferbak van de auto zagen de agenten een grote bigshopper en twee kistjes staan. Allemaal visvoer, vertelde de bestuurder. Maar de grote tas was weer omgeven met de bekende geur van hennep en daarop werd de tas geopend. Er zaten negen pakketten met henneptoppen in. In totaal negen kilo.

Beide mannen werden aangehouden. De auto en de hennep zijn in beslag genomen. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de hennep.