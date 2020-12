Getuigen gezocht van poging beroving

De slachtoffers stonden op het bruggetje bij Het Oude Ambacht en wilden net vertrekken op de fiets, toen een groep jongemannen naar hen toekwam en hen tegenhielden. Zij eisten geld van de jongens. Toen de slachtoffers geen geld bleken te hebben, werd de 18-jarige jongen geslagen door één van daders. Daarna werd door dezelfde man ook één van de fietsen vernield. De groep verdachten vertrok na het incident in de richting van de Huesmolen. De politie heeft in de omgeving gezocht naar de verdachten, maar hen niet meer aangetroffen.



De verdachten waren rond de 18 jaar oud en zij droegen allen donkere kleding en een mondkapje. Eén van hen had een donker getinte huidskleur, had een wit mondkapje en een donkere jas met bontkraag. Twee van hen waren met de fiets en twee waren lopend.



De politie onderzoekt de poging beroving en is op zoek naar getuigen. Heeft u rond 22:30 uur de poging beroving gezien bij de brug t.h.v. Het Oude Ambacht? Heeft u de verdachten in omgeving van het Risdammerhoutpark gezien voor of na het incident? Of heeft u andere informatie? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).



2020270823