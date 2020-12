Scooterrijder aangehouden na achtervolging

Rond 04:50 uur hield de politie op de Rozenhagenstraat een scooterrijder met passagier staande voor een voertuigcontrole. Toen de passagier afstapte om zijn identiteitspapieren te zoeken, gaf de bestuurder van de scooter gas en ging ervandoor. De agenten zetten direct de achtervolging in. De scooterrijder reed zeer snel en roekeloos door de stad. Hij negeerde verschillende verkeersregels en haalde hierbij snelheden van boven de 80 km/u.



Op de Zaanenstraat kwam de bestuurder van de scooter ten val en beschadigde hierbij een geparkeerde auto. Daarna vluchtte hij te voet verder, maar werd kort daarna op de Obistraat aangehouden.



De man was onder invloed van alcohol. Na een speekseltest bleek hij ook positief op cannabis en cocaïne. De motorscooter was voorzien van een kentekenplaat voor een snorfiets en de verdachte was niet in bezit van het juiste rijbewijs. De man is overgebracht naar het cellencomplex en zit nog vast voor verder onderzoek.



2020270964