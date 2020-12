Vijf verdachten aangehouden na straatroof

Rond 14:30 uur was het slachtoffer op de Anna Bijnstraat om pizza’s te bezorgen toen hij werd benaderd door een groep jongemannen. Zij dwongen hem een nabijgelegen steeg in waar hij werd beroofd van zijn spullen. De daders gingen daarna met de buit en de pizza’s ervandoor.



Direct na de beroving werd de politie gewaarschuwd. Agenten gingen in de omgeving op zoek naar de verdachten en een Burgernet-actie werd gestart. Mede dankzij oplettende getuigen kon de politie de vijf verdachten in de buurt aanhouden.



De politie doet verder onderzoek naar deze beroving en de betrokkenheid van de verdachten.



2020270454