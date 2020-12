Getuigen gezocht na gewelddadige beroving

Op het moment dat de vrouw de deur van de portiek opende voelde ze een klap op haar hoofd. In de portiek draaide zij zich om en zag een man met een mes. Hij bedreigde haar en wilde haar geld hebben. Zij verzette zich, en er ontstond een worsteling, waarbij ze zich uit het gebouw naar buiten verplaatsten. Daarbij werden meerdere klappen gegeven en werd de vrouw gestoken. De man ging er vandoor toen er andere mensen in de buurt kwamen van het incident. Hij verdween uiteindelijk met de tas van de vrouw. De politie is op zoek naar de dader.

Signalement

Het zou gaan om een man van ongeveer 40 jaar oud en tussen de 1,60 en 1,70 meter lang. Hij heeft een mager postuur, een donker getinte huidskleur en droeg een grijze hoodie, donkere broek en een donkere strakke muts. Hij had verder geen gezichtsbeharing of zichtbare piercings of tatoeages.

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met getuigen van het incident of met mensen die informatie hebben die van belang is voor het onderzoek. Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Bel dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.