Anonieme melding leidt naar hennepkwekerij

De politie kreeg zondag 20 december 2020 omstreeks 03.45 uur een melding dat mensen in en uit liepen uit een woning aan de Edisonlaan. De melder vertrouwde het niet en sprak het vermoeden uit dat er een hennepkwekerij zou zitten. Agenten zijn direct ter plaatse gegaan. Ze troffen op de parkeerplaats de 31-jarige bewoner aan die net uit de auto stapte. Hij was erg zenuwachtig. De agenten vertelden waarvoor ze kwamen. De bewoner gaf toestemming om zijn flat te bekijken. Voor de voordeur roken de dienders al de sterke geur van hennep. In de flat bleek een in werking zijnde hennepkwekerij te zijn met circa 300 planten. De bewoner is aangehouden. De plantage wordt door een gespecialiseerd bedrijf geruimd.