Geluidsoverlast loopt uit op arrestatie ter zake belediging en bedreiging

Oisterwijk - De politie heeft zondag 20 december 2020 omstreeks 04.00 uur na een melding van geluidsoverlast, een 48-jarige man in zijn woning aangehouden ter zake belediging en bedreiging van een ambtenaar in functie. Hij had een agent gedreigd op diens gezicht te slaan. De verdachte was dronken.