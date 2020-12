Twee arrestaties na straatroofpoging

Een 15-jarige jongen uit Hilvarenbeek is afgelopen nacht rond 00.40 uur terwijl hij over de Tilburgseweg fietste, door twee blanke jongens belaagd die uit waren op zijn geld. Hij kreeg een vuistslag in het gezicht en viel daardoor op de grond. Hij schreeuwde zo hard dat een buurtbewoner een raam opende en vroeg wat er aan de hand was. Hierna sloegen de daders op hun fietsen zonder buit op de vlucht