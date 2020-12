Overval op tankstation

De man bedreigde een werkneemster en ging er met een onbekende buit vandoor in de richting van de Jos Klijnenlaan. De werkneemster raakte bij de overval niet gewond. Via Burgernet is een beschrijving van de verdachte verspreid. De man droeg een witte trui of jas, een donkere joggingbroek en een petje. De vermoedelijke leeftijd zou tussen 25 en 30 jaar zijn. Mensen die iets gezien hebben, worden verzocht contact met de politie op te nemen. Dat kan via 0900-8844 of eventueel anoniem via Stichting M. (0800 7000).