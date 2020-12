Coronafeest beëindigd en pand in Haarsteeg gesloten

De politie startte het onderzoek naar het overtreden van de corona maatregelen na een melding. Tijdens het onderzoek gedroegen twee mannen zich agressief richting de politie en pleegden geweld. Agressie en geweld tegen politiemedewerkers is onacceptabel. De politie heeft een verantwoordelijke rol in de samenleving en we moeten zonder te worden gehinderd ons werk kunnen doen. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen politiemedewerkers wordt niet getolereerd. Beide personen zijn daarop met behulp van pepperspray aangehouden. Het gaat om een 49 jarige en een 18 jarige man.

Gemeente sluit pand

Op basis van de wet Victoria (artikel 174a van de gemeentewet) heeft burgemeester Willemijn van Hees besloten om de omgebouwde schuur per direct te sluiten. ‘’Het is onvoorstelbaar dat dit plaats vindt. We zitten middenin een tweede golf en een landelijke lockdown. De druk op de zorg is enorm! We tolereren dit gedrag niet en treden daarom hard op tegen dit soort uitspattingen’’, aldus burgemeester Willemijn van Hees.